Impfzentrum Holzminden: Mit Wartezeiten ist jetzt häufiger zu rechnen

Kreis Holzminden. „Ich habe vier Monate lang jeden unnötigen Kontakt vermieden. Und dann muss ich beim Impftermin im Pulk mit anderen über eine Stunde lang an der Straße stehen und warten,“ schimpft der ältere Herr am Telefon. Er sei schließlich einfach wieder nach Hause gefahren. Sein Ärger ist sicher verständlich. Ursache für die größere Warteschlange am Mittwochmorgen war nach Auskunft von Landkreis-Sprecher Peter Drews eine „Überbuchung“ durch einen EDV-Fehler. Eine (hoffentlich) einmalige Sache. Warteschlangen allerdings, so Drews weiter, wird es künftig wohl dennoch öfter vor dem Holzmindener Impfzentrum geben. Denn: „Je mehr Impfstoff wir bekommen, desto mehr müssen sich die Menschen auch auf Wartezeiten einstellen!“ (rei)

