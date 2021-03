Impfzentrum Holzminden setzt alle Impftermine für Dienstag aus

Holzminden. Im Impfzentrum Holzminden wird es am Dienstag, 16. März, keine Coronaschutzimpfungen geben. An diesem Tag sollte der Impfstoff von AstraZeneca verimpft werden. Rund 100 Impftermine waren bereits vergeben worden, auch an Kreis-Einwohner der Prioritätengruppe 2 unter 80 Jahren. Alle Termine an diesem Tag werden nach der Entscheidung der Bundesregierung, vorerst keine Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca durchzuführen, ausgesetzt. Nach Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen möglicherweise im Zusammenhang mit der Impfung hält das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Landkreis-Pressesprecher Peter Drews teilt auf Nachfrage des TAH mit, die Katastrophenschutzbehörde des Landkreises und das Impfteam der Johanniter werde versuchen, den von den Ausfällen Betroffenen mögliche Ersatztermine mit einem anderen Impfstoff anzubieten. Auch der Kreis Höxter hat die Impfungen mit dem AstraZeneca-Präparat ausgesetzt. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. März