In Bevern und im Solling wird nach Ostern mobil geimpft

Neuhaus/Bevern. Auch in der Samtgemeinde Bevern und in den Sollingorten wird in den nächsten Tagen von Tür zu Tür gegangen, um die Jahrgänge ab 1943 und älter für das dezentrale mobile Impfen zu erfassen. Die von der Stadt Holzminden und der Samtgemeinde Bevern organisierten ehrenamtlichen Helfer werden dann die entsprechenden Formulare dabeihaben, die für die Erfassung und Klärung von eventuellen Vorerkrankungen auszufüllen sind. Voraussichtliche Termine für die geplanten Impfungen in den Orten sind zwischen dem 7. bis zum 11. April in der Beveraner Samtgemeinde angesetzt, in den Sollingorten soll am 12. und 13. April geimpft werden.

