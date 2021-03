In der Förderschule Geistige Entwicklung herrscht nach einer Besichtigung der HRS in Eschershausen Ernüchterung

Holzminden/Eschershausen. Es ist ein Brief, mit dem sich das Schulleitungsteam der Förderschule Geistige Entwicklung an Schüler, Eltern und Kollegium wendet. Geschrieben wurde er nach der Besichtigung der Haupt- und Realschule Eschershausen, die nach dem Willen des Kreistages das neue Domizil der Schule an der Weser werden soll. Zunächst hatte das Schulleitungsteam den Beschluss begrüßt. Inzwischen aber herrscht Ernüchterung. „Wir kannten das Schulgebäude noch nicht von innen“, räumen Förderschulrektorin Frauke de Vries, Förderschulkonrektorin und Kerstin Stroot, Koordinatorin der Außenstelle Bodenwerder, ein. Jetzt kennen sie es. Jetzt teilen sie die Bedenken derer, die das Gebäude schon kannten. Und sie fragen sich: „Müssen wir umdenken? Ist nicht ein Neubau doch für uns das Passende und Beste?“ (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 11.03.2021