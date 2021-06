In der Raabestadt beginnt die Biergarten-Saison

Eschershausen. Der Biergarten der Familie Armbrecht auf dem Festplatz im Anger war sicherlich das gesellschaftliche und gastronomische Highlight des vergangenen Jahres in der Raabestadt Eschershausen (der TAH berichtete mehrfach). Während der Corona-Pandemie nutzten zahlreiche Besucher aus Nah und Fern den liebevoll eingerichteten Platz um unter strikter Einhaltung der damals geltenden Corona- Regeln ein paar gesellige Stunden zu verleben. Jetzt öffnet der Biergarten der in Eschershausen ansässigen Schaustellerfamilie erneut. Vorerst auf ihren Betriebsgelände in der Gniesbreite, dafür jedoch mit neuen Highlights und einem Ambiente, dass im weiten Umkreis seines Gleichen suchen dürfte. (jbo)

