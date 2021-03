In der Samtgemeinde Boffzen wird mobil geimpft

Boffzen. Das Mobile Impfteam des Landkreises hat mit Unterstützung der Bundeswehr und freiwilligen Helfern aus der Samtgemeinde mit der Impfung der Über-80-Jährigen dort begonnen. 661 Menschen sind von der Samtgemeinde auf Veranlassung der Landkreis-Katastrophenschutzbehörde angeschrieben worden, insgesamt 450 davon haben sich für einen Termin gemeldet. „Das ist eine erfreulich hohe Quote“, konnte Samtgemeindebürgermister Tino Wenkel gegenüber Landrat Michael Schünemann beim Ortstermin vermelden. Denn schließlich seien von der Gesamtzahl der betroffenen Altersgruppe immer noch diejenigen abzuziehen, die bereits einen konkreten Termin im Holzmindener Zentrum selbst haben oder hatten oder in einem Seniorenheim wohnen. Von Boffzen geht es weiter nach Fürstenberg, Derental und Lauenförde, wo am Freitag die Aktion im Südkreis abgeschlossen werden soll. Mit der nächsten Impflieferung soll das mobile Team dann in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle weitermachen.