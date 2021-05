In Höxter wird „geheimatet“

Höxter. Über 140 Kommunen und Kreise haben sich dazu entschlossen, einen Heimat-Preis zu vergeben. Auch Höxter ist 2021 dabei. Mit dem Heimat-Preis soll herausragendes, lokales, ehrenamtliches Engagement gewürdigt werden. Dazu wird ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro durch den Rat der Stadt Höxter vergeben. Ab sofort können sich Einzelpersonen, Vereine und Organisationen aus Höxter mit Projekten, Aktionen und sonstigen Beiträgen bis einschließlich 30. Juni für den Heimat-Preis bei der Stadt Höxter bewerben. „Heimat ist bei uns in Höxter nicht nur ein Wort sondern ein Gefühl“, so Bürgermeister Daniel Hartmann. Mit Blick auf die vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Initiativen und Projekte rund um den Schutz und die Pflege unserer gemeinsamen Heimat stellt Daniel Hartmann fest, dass man in Höxter mit seinen 12 Ortschaften genau weiß, wie Heimaten geht.