In Sachen KiGa-Neubau in Bevern bewegt sich was

Mitte letzter Woche begannen die Abbrucharbeiten am Gebäude des Fürstlichen Armenstifts neben dem Kindergarten. Foto: rei

Bevern. Das Abbruchunternehmen Heine aus Holzminden ist angerückt. Mitte letzter Woche begannen die Abrissarbeiten am Stiftsgebäude neben Beverns evangelischem Kindergarten. Das ist ein Signal: In Sachen KiGa-Neubau tut sich was! Bekanntlich soll in Bevern für mehrere Millionen Euro eine neue Kindertagesstätte entstehen. „Bauherr“ ist der evangelische KiTa-Verband für den Kreis Holzminden, bezahlen „darf“ – rund drei Millionen Euro – der Flecken. Ein dickes Brett, das diewahrlich nicht reiche Gemeinde da zu stemmen hat. Aber letztlich ist die Notwendigkeit für diesen Neubau auch ein gutes Zeichen: Bevern ist beliebt bei jungen Familien – sie ziehen hierher oder bleiben hier. Davon zeugt auch das gut angenommene Neubaugebiet. (rei) Mehr lesen Sie im TAH am 29. Januar 2021

