Info-Veranstaltungen der BBS Holzminden diesmal digital

In diesem Jahr finden alle Informationsveranstaltungen online statt. Foto: BBS

Kreis Holzminden. Schulzeugnisse geben Auskunft über den erreichten Leistungsstand, die Lernfortschritte sind dokumentiert. Für die Schüler der Abschlussklassen ist das Halbjahreszeugnis jedoch weit mehr – das Zeugnis ist ein wichtiges Dokument und es entscheidet sich, wie es weitergeht! Vielen Schülerinnen und Schülern ist aber nicht klar, welchen Schritt sie nach dem Schulabschluss im Sommer wagen sollen. Selbst wenn die fachliche Richtung schon feststeht, kommt oft die Frage: Welche Schulform ist die richtige? Wie kann das geplante Ziel am besten erreicht werden? Bei der Entscheidungsfindung helfen die Berufsbildenden Schulen Holzminden mit Informationsveranstaltungen.

Es sind gleich mehrere Veranstaltungen geplant und die finden allesamt online statt. Bei diesen Online-Informationsveranstaltungen besteht Gelegenheit, offene Fragen zu klären und die eigenen Überlegungen zu festigen. In der individuellen Beratung können auch spezielle Fragen zu den eigenen Möglichkeiten direkt an die Mitglieder der erweiterten Schulleitung der BBS Holzminden gerichtet werden.

Interessierte melden sich für die Online-Informationsveranstaltungen per E-Mail an: info@bbs-holzminden.de. Sie erhalten dann einen Link per E-Mail zugeschickt, mit dem sie bei der Online-Veranstaltung über die Plattform Microsoft Teams teilnehmen können. (bs/r)

