Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter vernetzt 2020 vorwiegend digital

Holzminden. Qualifizierte Fachkräfte für die Region zu gewinnen und in der Region zu halten, ist das zentrale Anliegen des Innovationsnetzwerks Holzminden-Höxter. Die Kernkompetenz, die das Anliegen zum Erfolg führen soll, ist, wie im Namen wesentlich verankert, die Netzwerkarbeit. In den vergangenen Jahren tauschten sich die Kooperationspartner des Netzwerks vor allem in persönlichen Treffen, von Angesicht zu Angesicht, aus. Im Jahr der Pandemie ist nun der zweite Wesenszug des Innovationsnetzwerkes stärker gefragt, denn je. Netzwerkmanagerin Imke Müller-Stauch und die Projektleiter Carl-Otto Künnecke, Weserpulsar, und Mark Becker, Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter, mussten ihr innovatives Denken beweisen, um die Netzwerkarbeit trotz bestehender Kontaktbeschränkungen fortzusetzen. Gemeinsam gaben sie der Presse nun einen Einblick in die Projektarbeit des laufenden Jahres. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 31. Oktober 2020.