Insektenexperte Rolf Drüke hat sechs Jahre entomologischer Untersuchungen ausgewertet

Bevern. Sechs Jahre ist es her, dass Rolf Drüke mit seinen planmäßigen Untersuchungen der nächtlichen Insektenwelt begonnen hat. Er stellte Leuchttürme auf, lockte damit Insekten an und bestimmte anhand von Fotos mittels Fachbücher oder wissenschaftlichen Darstellungen im Internet, was für Insektenarten unterwegs sind. Vor sechs Jahren, als er erstmals die Leuchttürme aufstelle und fünf Monate lang die Untersuchungen fortsetzte, konnte er die ersten Untersuchungsergebnisse präsentieren. 694 verschiedene Insektenarten flogen innerhalb von sechs Monaten die Leuchttürme in seinem Garten an. Nachtfalter, Käfer, Schnaken, Libellen, Eintagsfliegen, Wanzen und viele weitere Insektengruppen konnte Drüke feststellen. Allein 430 unterschiedliche Nachtfalterarten ließen sich damals bestimmen. Die erste Untersuchung im eigenen Garten war vor sechs Jahren nur der Anfang. Rolf Drüke hat nicht aufgehört zu forschen, zu untersuchen, auszuwerten und zu bestimmen. Seine Leuchttürme stellte er nicht nur in Bevern, sondern auch an anderen Orten des Landkreises auf. Jetzt hat Rolf Drüke die Untersuchungsarbeit von fünf Jahren ausgewertet, geordnet, bewertet und zusammengestellt. Daraus ist ein großes, umfangreiches, detailliertes Buch entstanden, das derzeit in mehreren Aktenordnen zusammengefasst ist. (fhm)

