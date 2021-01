Insolvenzplan für Flughafen Paderborn/Lippstadt ist genehmigt

Der Flughafen Paderborn hat einen wichtigen Schritt aus der Krise gemacht. Die Gläubigerversammlung hat einstimmig den Insolvenzplan für den Flughafen Paderborn/Lippstadt angenommen. Das zuständige Amtsgericht Paderborn hat den Beschluss bestätigt. Die Insolvenzquote liegt bei 25 Prozent, das heißt dass die Gläubiger ein Viertel ihrer Schulden bekommen. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt hat sich als erster Regionalflughafen innerhalb eines sechsmonatigen Insolvenzverfahrens neu aufgestellt. Die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH hatte im September 2020 Verfahren gestartet, das Amtsgericht Paderborn hatte am 1. Dezember 2020 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet sowie den Insolvenzplan am 21. Dezember geprüft und für zulässig befunden. Die größten Gläubiger sind die Sparkasse Paderborn und die Kommunale Zusatzversorgungskasse (KVW) aus Münster sowie die Bundesagentur für Arbeit. Die Belegschaft muss von vormals 170 auf rund 65 Beschäftigte schrumpfen, wovon 45 auf die Feuerwehr entfallen. Die Feuerwehrleute werden dem Konzept zukünftig neben den Bereitschaftsdiensten auch Aufgaben der Bodenverkehrsdienste übernehmen. Das verbleibende Personal soll ausreichen, um anstelle von zuletzt 700.000 Fluggästen vor der Krise bis zu 300.000 Fluggäste im Jahr zu bewältigen. (fhm)