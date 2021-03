Instyle-Juweliere ziehen in die Obere Straße

In der Oberen Straße 22 sind hinter zugeklebten Schaufenstern die Handwerker am Werk. Foto: spe

Holzminden. Es tut sich Neues in der Holzmindener Fußgängerzone: In der Oberen Straße 22, hier war zuletzt das Modegeschäft Gina Laura ansässig, sind hinter zugeklebten Schaufenstern die Handwerker am Werk. Hier entsteht ein Schmuck- und Uhrengeschäft. Die Instyle Juweliere, jetzt noch Oberbachstraße 51 (ehemals Juwelier Bartels) ziehen um und wollen im April ihre neuen Geschäftsräume in der Oberen Straße beziehen. Für die Obere Straße wird es sicher eine Aufwertung und belebung bringen. Filialen der Instyle Juweliere gibt es neben Holzminden in Höxter, Uslar und Einbeck. (spe)