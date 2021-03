Internationale Wochen gegen Rassismus im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Unter dem Motto „Solidarität.Grenzenlos.“ finden vom 15. bis zum 28. März die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Auch im Kreis Höxter sind dazu viele Aktionen und Informationsveranstaltungen geplant. Organisiert werden sie vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises gemeinsam mit rund 40 Kooperationspartnern. „Wir setzen zusammen ein starkes Zeichen gegen Ausgrenzung, Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit“, freut sich Landrat Michael Stickeln, der für die Aktion die Schirmherrschaft übernimmt.

Rund 50 Veranstaltungen werden in den zwei Wochen von Vereinen, Organisationen, Schulen, Einrichtungen oder Religionsgemeinschaften durchgeführt. Darunter sind unter anderem Schulungen, Workshops, Diskussionsrunden und Gottesdienste. „Durch ihr Engagement zeigen alle Kooperationspartner einmal mehr, dass das nachbarschaftliche Miteinander in unserem Kulturland ganz hervorragend funktioniert – und dass unsere Region von der Vielfalt lebt“, so Schirmherr Landrat Stickeln.

