Inzidenz 52,5 – Einkaufen ohne Testpflicht im Kreis Holzminden kann bald wieder vorbei sein

Die Befreiung von der Testpflicht beim Einkaufen könnte schnell wieder enden. Am Donnerstag, 27. Mai, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 52,5 für den Landkreis Holzminden. Sollte die Inzidenz drei Tage lang über 50 sein, so müsste laut Corona-Verordnung der Landkreis Holzminden eine Verfügung erlassen und die Befreiung von der Testpflicht beim Einkaufen nach der Corona-Verordnung wieder zurücknehmen. Es gelten dann wieder die Regeln für Kreise mit einer Inzidenz über 50. Bleibt der Inzidenz-Wert für den Kreis Holzminden nach Bekanntgabe des RKI also am Freitag und Sonnabend über 50, so in der kommenden Woche wieder Einkaufen mit Testungen angesagt. (fhm)