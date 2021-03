Inzidenz 96,5 – Kreis Holzminden ist wieder unter der Grenze

Kreis Holzminden. Das Landesgesundheitsamt in Hannover meldet am Donnerstag, 18. März, eine Inzidenz von 96,5. Nachdem am Mittwoch die 100er Grenze überschritten wurde, liegt der Landkreis jetzt wieder unter dem Grenzwert für die „Notbremse“. Damit ist das Verfahren zur möglichen Anwendung der „Notbremse“ gestoppt. Sollte im Kreis Holzminden die Inzidenz 100 wieder überschritten werden, müsste es wieder drei Tage anhalten, bis am zweiten Werktag nach drei Tagen über der Grenze wieder Einschränkungen beschlossen werden können.

Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstag, 18. März, einen starken Anstieg der Fallzahlen: 17.504 neue Corona-Fälle und 272 weitere Todesfälle. Im Wochenvergleich zeigt sich ein deutlicher Anstieg. Am Mittwoch vergangener Woche hatte das RKI 14.356 Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen steigt damit auf 2.612.268 Fälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 90 (Vortag 86,2).