Inzidenz im Kreis Holzminden bleibt unter 50

Kreis Holzminden. Das Landesgesundheitsamt Hannover gibt am Sonntag, 21. Februar, die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, mit 44 an. Das ist der gleiche Wert wie am Freitag, 19. Februar. Damit bleibt die Inzidenz im Kreis Holzminden auch am Beginn der neuen Woche unter 50. War am Freitag die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen 958, so sind es am Sonntag laut Landesgesundheitsamt 967. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 31 Neuinfektionen registriert im Kreis. Im Landkreis Hameln-Pyrmont werden am Sonntag 117 akute Infektionen gemeldet, acht mehr als am Vortag. Der Inzidenz-Wert ist 46,4. Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet am Sonntag, 21. Februar, 21 neue Fälle. Dort gibt es 167 aktuelle Infektionsfälle. Die Inzidenz liegt bei 57,7. (fhm)