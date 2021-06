Inzidenz im Kreis Holzminden fällt auf 36,9

Kreis Holzminden. Am Donnerstag, 3. Juni, meldet das Robert Koch-Institut (RKI), dass die Inzidenz im Kreis Holzminden den dritten Tag unter 50 liegt. Laut RKI liegt der Wert bei 36,9. Am Vortag waren es noch 49,7. In den Nachbarkreisen Hameln-Pyrmont und Northeim liegt die Inzidenz sogar unter 35. In Hameln-Pyrmont sind es 10,1, in Northeim 24,2. Die Inzidenz im Kreis Höxter beträgt 32,8. (fhm)