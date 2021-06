Inzidenz im Kreis Holzminden fällt auf 36,9

Kreis Holzminden (fhm). Am Donnerstag, 3. Juni, meldet das Robert Koch-Institut (RKI), dass die Inzidenz im Kreis Holzminden den dritten Tag unter 50 liegt. Laut RKI liegt der Wert bei 36,9. Am Vortag waren es noch 49,7. In den Nachbarkreisen Hameln-Pyrmont und Northeim liegt die Inzidenz sogar unter 35. In Hameln-Pyrmont sind es 10,1, in Northeim 24,2. Die Inzidenz im Kreis Höxter liegt bei 32,8.

Zwei Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Holzminden am Donnerstag, 3. Juni. Im Kreis gibt es derzeit 43 akute Infektionen. Davon sind 32 in der Kreisstadt Holzminden, zwei in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, sechs in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, keiner in der Samtgemeinde Bevern, drei in der Samtgemeinde Boffzen und keiner im Flecken Delligsen.

Vier Neuinfektionen sind es im Kreis Höxter. Dort werden noch 119 aktive Infektionen registriert. Im Kreis Hameln-Pyrmont sind es 66 akute Fälle und zwei Neuinfektionen, die am Donnerstag gemeldet werden. Drei neue Fälle meldet der Kreis Northeim und 195 aktive Infektionen.

Entspannt zeigt sich die Corona-Situation auf den Intensivstationen. Im Kreis Holzminden sind acht von elf Intensivbetten belegt. Dort wird ein Covid-19-Patient behandelt und im Kreis Hameln-Pyr-mont sind 59 der 75 Intensivbetten belegt. Wie im Kreis Holzminden gibt es hier einen Covid-19-Patienten. Ebenfalls ein Covid-19-Patient wird im Kreis Northeim intensivmedizinisch behandelt. Hier sind 14 von 20 Betten belegt. Im Kreis Höxter muss kein Patient wegen Covid-19 intensivmedizinisch versorgt werden. Hier sind 23 der 35 Intensivbetten belegt. Alle Covid-19-Patienten der Kreise im Weserbergland müssen nicht invasiv beatmet werden.