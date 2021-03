Inzidenz im Kreis Holzminden geht runter auf 59,6

Kreis Holzminden. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt für den Landkreis Holzminden einen Inzidenzwert von 63,9, am Sonnabend, 20. März, liegt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner bei 59,6. Der Wert geht weiter runter. Im Nachbarkreis Hameln-Pyrmont war die Inzidenz über den Grenzwert 100 für die „Notbremse“ gesprungen. Am Sonnabend liegt der Wert mit 94,9 wieder leicht darunter. Die Dreitagesfrist ist zunächst gestoppt. Im Kreis Höxter steigt die Inzidenz auf 45,6. Zuletzt lag der Wert noch unter 40.