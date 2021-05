Inzidenz im Kreis Holzminden liegt weiterhin bei 25,5

Das RKI weist darauf hin, dass an Feiertagen weniger Proben genommen und Untersuchungen durchgeführt werden. Foto: Pixabay

Auch für Pfingstmontag, 24. Mai, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen Inzidenz-Wert im Kreis Holzminden, der unter 35 liegt. 25,5 ist die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet. Tatsächlich sind es nach Angaben des RKI 18 Fälle bei etwa 70.000 Einwohnern. Im Kreis Hameln-Pyrmont liegt die Inzidenz bei 40,4, im Landkreis Northeim bei 61,2. Im Kreis Höxter werden am Montag, 24. Mai, vier neue Infektionen und eine Inzidenz von 62 gemeldet. Das RKI weist darauf hin, dass aufgrund des Feiertags bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. (fhm)