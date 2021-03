Inzidenz im Kreis Holzminden sinkt auf 36,9

Kreis Holzminden. Nur Goslar (24,2) und der Heidekreis (29,1) haben in Niedersachsen eine niedrigere Inzidenz als der Kreis Holzminden. Mit 36,9 meldet das Kreisgesundheitsamt für Holzminden den drittniedrigsten Inzidenzwert des Landes. Die Inzidenz ist die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner. 13 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Holzminden, sieben weitere Personen gelten als genesen, ein weiterer Mensch ist Opfer des Coronavirus geworden. Die Gesamtfallzahl liegt bei 1.162, von denen 1.009 als genesen gelten. Von den 98 akuten Infektionsfällen im Kreis Holzminden wurden 56 in der Kreisstadt Holzminden und 20 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle registriert. Sieben akute Fälle gibt es in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf und sechs in der Samtgemeinde Bevern. Jeweils einen aktuellen Infektionsfall gibt es in der Samtgemeinde Boffzen und dem Flecken Delligsen.