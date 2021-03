Inzidenz im Kreis Holzminden sinkt auf 63,9

Weserbergland. Die Inzidenz im Kreis Holzminden sinkt weiter nach unten, die Zahl der Menschen, die genesen sind, ist höher als die Zahl der Neuinfizierten im Kreis Holzminden. Das Landesgesundheitsamt meldet am Freitag, 19. März, eine Inzidenz von 63,9. Das Kreisgesundheitsamt Holzminden meldet vier Neuinfektionen und acht Genesene. Die Zahl der akut Indizierten beträgt 89, davon 55 in Holzminden, 17 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und acht in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Sieben Fälle sind es in der Samtgemeinde Bevern, zwei in der Samtgemeinde Boffzen. Ohne Infektionsfall ist der Flecken Delligsen. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr wurden 1.135 Infektionen registriert. 992 gelten als genesen, 54 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben.

