Inzidenz im Kreis Holzminden steigt weiter an

Kreis Holzminden. Den zweiten Tag in Folge ist die Inzidenz im Kreis Holzminden über 50. Am Freitagmorgen, 28. Mai, meldet das Robert Koch-Institut einen Wert von 63,9. Einen Tag zuvor waren es noch 52,5. Dem Landkreis droht die Rücknahme der schon geltenden Erleichterungen wie Einkaufen ohne Tests. Das passiert, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 50 ist. In Niedersachsen gibt es nur noch drei Gebiete, welche derzeit diese Grenze überschreiten. Neben dem Landkreis Holzminden sind das der Stadtkreis Emden (84,1) und der Stadtkreis Delmenhorst (50,3). (fhm)