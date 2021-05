Inzidenz im Kreis Holzminden steigt wieder – RKI meldet 44,0

In den vergangenen sieben Tagen wurden 31 Neuinfektionen im Kreis Holzminden festgestellt. Foto: AFP

Kreis Holzminden. Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Holzminden steigt wieder an und damit auch die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 25. Mai, einen Wert von 44,0. Insgesamt sind in den vergangenen sieben Tagen 31 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit sind auch alle Hoffnungen zerschlagen, von einer Unterschreitung der 35er Grenze zu profitieren. Unter 35 wären private Treffen von zehn Personen aus drei Haushalten möglich. Aus dem Kreis Hameln-Pyrmont wird eine Inzidenz von 36,4, aus dem Kreis Northeim ein Wert von 59,0 gemeldet. Im Kreis Höxter liegt die Inzidenz bei 61,3. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 26.05.2021.