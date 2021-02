Inzidenz im Kreis Holzminden steigt wieder über 50

Kreis Holzminden. Das Landesgesundheitsamt Hannover meldet wieder einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Holzminden. Am Sonntag, 14. Februar, liegt der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100 Einwohner bei 62,4. Das Landesgesundheitsamt meldet eine Gesamtzahl von 936 Infektionen, vier Neuinfektionen mehr gegenüber dem Vortrag. im Kreis Höxter waren bis zum 14. Februar 3.737 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (17 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 3.406 Personen als genesen (32 Personen mehr als am Tag zuvor) und 213 Personen als aktiv infiziert (16 Personen weniger als am Vortag). Eine weitere Person aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Sie war 85 und wohnte in Höxter. Damit sind seit Beginn der Pandemie 118 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Inzidenz beträgt 54,9.