Inzidenz sinkt weiter – 451 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben am Mittwoch, 24. Februar, dem Robert Koch-Institut (RKI) 8.007 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zudem 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 7.556 Neuinfektionen und 560 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Der Wert liegt bei 59,3, womit er am zweiten Tag in Folge zurückging. Am Dienstag hatte die Inzidenz 60,5 betragen, am Montag 61,0. (fhm)