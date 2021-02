Inzidenzwert des Kreises Holzminden liegt jetzt bei 48,3

Kreis Holzminden. Am Donnerstag meldeten Landesgesundheitsamt und Robert-Koch-Institut noch unterschiedliche Inzidenzwerte für den Landkreis Holzminden – 41,2 gab die eine, 56,8 die andere Stelle an. Am Freitag, 5. Februar, waren sich die Institutionen dann wieder einig und meldeten beide 48,3 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Diese Zahl ist der beste Beleg, dass die Zahlen insgesamt tatsächlich sinken. Im Kreis Holzminden wurden am Freitag (Stand 13.20 Uhr) 113 aktive Fälle (darunter allein 59 in der Stadt Holzminden) gezählt, das sind zwei mehr als am Vortag. Gleichzeitig sind aber auch fünf Personen neu als genesen gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle hat sich zum Glück nicht weiter erhöht, sie liegt wie noch am Donnerstag bei 44.