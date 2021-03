Inzidenzwert sinkt wieder im Kreis Holzminden

Weserbergland. Auf 83,7 war der 7-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Holzminden am vergangenen Freitag geklettert, nachdem eine Reihe von Corona-Fällen in der KiTa Birkenweg in Holzminden aufgetreten waren. Am Montag sank der Wert wieder auf 73,8.

Sechs Neuinfektionen meldete der Landkreis zum Wochenanfang auf seiner homepage. Insgesamt sind zurzeit 99 Menschen als „aktive Fälle“ eingestuft. Zum Glück gibt es aber auch neun frisch genesene Personen – und keinen neuen Todesfall seit circa einer Woche.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont peilt der Inzidenzwert momentan den gefürchteten Wert 100 an. Am Montag lag er schon bei 94,9. Aktuell sind 254 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, sieben neue Fälle kamen hinzu. Verstorben sind mittlerweile 78 Personen.

Im Nachbarkreis Höxter lag der Inzidenzwert am Montag um 0 Uhr bei 37,076. Die Zahl der aktiv Infizierten sank um drei, die Zahl der Verstorbenen blieb bei 130.