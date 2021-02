Jetzt führt eine digitale Pinnwand ins Holzmindener Campe

Holzminden. Sie haben sich so darauf gefreut, die Viertklässler und ihre Eltern willkommen zu heißen, sie durch die Schule zu führen, sich und die Möglichkeiten des Campe-Gymnasiums vorzustellen. Doch daraus wird wohl nichts. In Zeiten von Distanzunterricht und Homeschooling ist ein „Tag der offenen Tür“, so wie ihn die Campe-Schüler aus den vergangenen Jahren kennen, nicht möglich. Doch das Campe wäre nicht das Campe, würde nicht auch dafür eine Lösung gefunden. Und was für eine Lösung. Ab sofort führt eine digitale Pinnwand in die Schule. Auf dem gut sortierten und ständig aktualisierten Padlet (www.campegym.de/padlet/) finden sich viele Informationen rund um die Schule. Und – das ist wohl einzigartig – die neuen Schüler werden virtuell an die Hand genommen, um ihnen den Weg ins Campe zu erleichtern. (bs)

