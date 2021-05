Johannes Schraps auf Platz 9 der SPD-Landesliste zur Bundestagswahl

Weserbergland. Am Wochenende hat die Landesvertreterversammlung der vier niedersächsischen SPD-Bezirke in Hildesheim die endgültige Reihung der Listenplätze SPD-Landesliste für die Bundestagswahl 2021 beschlossen.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Vertreter der vier Bezirke auf eine Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Listenabsicherung in den dreißig niedersächsischen Bundestagswahlkreisen geeinigt. Der heimische Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps ist am Wochenende auf Platz 9 der Landesliste gewählt worden.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 31.05.2021