Johanniter aus Holzminden helfen in Göttingen

Göttingen/Holzminden. Die Bombenräumung in Göttingen war eine organisatorische Herkules-Aufgabe. Und an der waren auch die Johanniter beteiligt: Mit 150 Helfern im Zweischichtsystem waren Einsatzkräfte aus den Ortsverbänden Holzminden, Northeim, Einbeck, Bad Gandersheim, Hildesheim und Göttingen von Freitagmittag bis Sonntagmittag in Göttingen im Einsatz.

Vier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg waren in der Göttinger Innenstadt gefunden und mussten kontrolliert gesprengt werden. Für etwa 8.300 Göttinger bedeutete das: Sie mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Regionalbereitschaft der Johanniter in Südniedersachsen übernahm mit Unterstützung von Kollegen aus dem Regionalverband Harz-Heide die Betreuung von Evakuierten im Felix-Klein-Gymnasium.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.02.2021