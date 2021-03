Jugendfreizeitheim Silberborn: „Die Katze aus dem Sack gelassen“

Silberborn. „Nun, eine Woche nach der Kreistagsitzung, hat Sven Tilch die Katze aus dem Sack gelassen und seine Pläne vorgestellt“, meldet sich Silberborns Altbürgermeister Wolfgang Peter am Wochenende beim TAH. Mit 400.000 Euro hatte der Unternehmer das höchste Angebot für das Jugendfreizeitheim Silberborn abgegeben und in der Sitzung des Northeimer Kreistags den Zuschlag bekommen. Tilch, so Peter, will das Heim künftig als Bildungsstätte für seelisch behinderte Menschen und an den Wochenenden als Freizeit- und Sportstätte nutzen. Wolfgang Peter sieht das Konzept kritisch. Eine Nutzung des Freizeitheims sonnabends und sonntags durch Schulen, Vereine und Verbände werde wenig Erfolg haben.

Tilch, so Peter, gründe zurzeit die Bildungs-FreizeitSportstätte Solling eGmbH (eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) und baue ein Internetportal für Buchungen auf. Wenn der Kauf abgeschlossen sei, wolle er die Bildungs-Freizeit-Sportstätte nach dem Sommer in Betrieb nehmen. (bs)

