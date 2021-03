Jugendfreizeitheim Silberborn: Sven Tilch soll den Zuschlag erhalten

Silberborn. Der Kreistag Northeim soll in seiner Sitzung am Freitag, 12. März, erneut über den Verkauf des Jugendfreizeitheims in Silberborn beschließen. Die Sitzung findet in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Northeim statt. Beginn ist um 15.45 Uhr. „Nach den Informationen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, fahre ich mit keinen guten Gefühlen zu dieser Sitzung“, äußert sich Altbürgermeister Wolfgang Peter im Vorfeld. Und das hat seinen Grund: Laut Beschlussvorlage sollen das rund 33.500 Quadratmeter große Grundstück samt Gebäuden und Inventar an Sven Tilch aus Volpriehausen verkauft werden. Er hat von den acht Bietern das höchste Gebot abgegeben. Und das höchste soll gleichbedeutend mit dem wirtschaftlichsten Gebot sein, wie es der Landkreis Northeim erklärt hat (siehe TAH vom 9. März). Damit wären sowohl Werner Drese aus Polier, der mit einem Unterstützerkreis auf Vereinsbasis das „Erlebniszentrum Silberborn“ gründen will, als auch Stephan Schmitz aus Hann.-Münden, der nur 28,01 Euro geboten hat, aus dem Rennen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. März