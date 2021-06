Kaminofen verqualmt Wohnung in Holenberg

Holenberg. Die Meldung der Leitstelle ließ nichts Gutes vermuten: „Feuer – Menschenleben in Gefahr – zwei Personen in der Wohnung“. So wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag um 17.43 Uhr in die Kleine Breite nach Holenberg gerufen. Nachbarn hatten Qualm aus einem Fenster ziehen sehen und die Feuerwehr gerufen, das Ehepaar, um die 70 Jahre alt, aus dem Haus geholt. Zum Glück standen weder Wohnhaus noch Wohnung oder Mobiliar in Brand, wie sich alsbald herausstellte. Ein Kamin-ofen war offenbar falsch angezündet worden, durch die warme Luft im Schornstein zog der Rauch ins Zimmer anstatt nach oben ab und verqualmte so die Wohnung. Die Feuerwehr lüftete den Raum, der Schornsteinfeger kontrollierte später den Schornstein. Großer Schaden entstand nicht. Der Rettungsdienst nahm das Ehepaar vorsorglich zur Untersuchung mit ins Evangelische Krankenhaus Holzminden. Im Einsatz waren unter der Leitung von Holenbergs Ortsbrandmeister Volker Marten die Feuerwehr Holenberg mit elf Kräften, die Feuerwehr Negenborn mit 16, Stadtoldendorf mit zwölf und Drehleiter sowie die Feuerwehr Bevern mit sechs Kräften, zwei Rettungswagen und Notarzt sowie Polizeibeamte der Dienststelle Bodenwerder. (ue/spe)