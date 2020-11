Kann Holzminden ein Straßentheater-Festival in Corona-Zeiten veranstalten?

Holzminden. Einen Blick in die Glaskugel, wie sich die Covid-19-Infektionslage in einem halben Jahr entwickelt haben wird, kann die Stadt Holzminden nicht werfen. Irgendwann muss die Entscheidung aber fallen, ob über Pfingsten 2021 das 16. Internationale Straßentheater-Festival stattfinden soll oder es ratsam ist, es rechtzeitig abzusagen. Eines ist klar: Ein Festival, wie Holzminden und die Szene es kennt, mit 40.000 Besuchern an drei Tagen, Menschen, die sich an einem Spielort und in der Holzmindener Innenstadt tummeln, wird es nicht geben können. Vorstellbar ist allenfalls ein kleineres, viel geordneteres Straßentheater-Festival, das festen Regeln folgt, ein Festival auf Abstand, wohl mit Masken und Desinfektion, Platzkarten und Registrierung der Besucher. Ist das das Festival, das die Fans wollen, oder ist ein Festival, soweit es Corona zulässt, besser als gar keines? Noch ist nichts entschieden, aber viele Fragen werden alsbald zu klären sein. Im Holzmindener Kulturausschuss berichtete Heike Leupold, bei der Stadt Projektleiterin, über Sachstand, Überlegungen und Herausforderungen, und es wurde eifrig diskutiert. (spe)

