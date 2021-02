Karnevalsumzug und Kinderkarneval in Arholzen abgesagt

Arholzen. Rückblick zum Sonntag, 23. Februar, 2020: Sturm, strömender Regen und klirrende Kälte auf der einen Seite - feierliche Musik, ausgelassene Stimmung, kunterbunte Kostüme, prachtvolle Wagen und süße Kamelle auf der anderen Seite. So hat man den letzten Umzug des Arholzener Karnevalvereins in Erinnerung. Das närrische Dorf zeigte deutlich: Kopf in den Sand stecken, gibt es nicht! Nun schreiben wir den Februar 2021, normalerweise würden zurzeit alle Karnevalsvorbereitungen auf Hochtouren laufen. Es würde gerade fleißig an den Festwagen geschraubt, an Kostümen genäht und Plakate gemalt werden. Doch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ist auch für die Arholzener Karnevallisten alles anders. Die Vorbereitungen stehen still, die Ideen für Kostüme und Wagen müssen warten.

Der diesjährige Karnevalsumzug sowie der Kinderkarneval am Rosenmontag müssen aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden. Somit wird der Umzug in Arholzen zum vierten Mal in der 40-jährigen Geschichte des Karnevalvereins aufgrund des Weltgeschehens nicht stattfinden können. Doch Vera Oppermann, 1. Vorsitzende des Karnevalvereins Arholzen, bleibt optimistisch und hofft das im nächsten Jahr, die Traditionen wieder gepflegt werden können und das gesellschaftliche und kulturelle Leben, auch in Form von Großveranstaltungen, wieder stattfinden können.

