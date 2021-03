Kater Ecki hat die letzten vier Monate bei Familie Strathmann in Stahle verbracht

Holzminden/Silberborn/Stahle. Ecki ist seit Sonnabend wieder zu Hause. Der heute zweieinhalbjährige Kater war vor 15 Monaten in Silberborn verschwunden und wurde am Freitag im Tierheim Holzminden abgegeben – gesund und gut im Futter. Und jetzt ist auch klar, wo er die letzten vier Monate gesteckt hat: In Stahle bei Familie Strathmann vom Hotel-Restaurant Kiekenstein. Marc Strathmann las den Artikel am Donnerstag im TAH und rief in der Redaktion an, brachte mehr Licht ins Dunkel zumindest des vorletzten Kapitels dieser rührenden Mensch-Tier-Geschichte: „Der Kater war über Monate bei uns.“ So wird Eckis Geschichte noch interessanter und länger, aber auserzählt ist sie noch lange nicht: Wo hat er sich die elf Monate zuvor herumgetrieben? (spe)

