Kein Auftritt in Beverungen – Oliver Pocher sagt Tournee ab

Beverungen. Aufgrund der andauernden Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und behördlichen Vorgaben, wird die Frühjahrstour „Tanzen ist mein Leben“ von Oliver Pocher laut Mitteilung seines Managements ersatzlos abgesagt. Man habe sich bewusst gegen ein weiteres Verschieben der Tournee-Termine entschieden, um den Karteninhabern die Möglichkeit zu geben ihren entrichteten Kaufpreis zurückzubekommen. Die Rückerstattung bereits gekaufter Tickets für die Veranstaltung am 6. März 2021 in der Stadthalle Beverungen erfolgt über die Vorkaufsstelle, in der das Ticket erworben wurde teilt die Kulturgemeinschaft mit. Weitere Informationen sind im Kulturbüro Beverungen erhältlich, Telefon 05273/392223.