Kein neuer Infektionsfall im Kreis Holzminden

Am Dienstag, 1. Juni, ist die Inzidenz im Kreis Holzminden unter den Grenzwert 50 gegangen. Es gibt Aussichten, dass dieser Wert – hoffentlich – nicht wieder überschritten wird. Denn das Kreisgesundheitsamt Holzminden meldet aktuell keine einzige Neuinfektion. Akut sind im Kreis 61 Personen infiziert. Die meisten Fälle (45) treten in der Stadt Holzminden auf. Weitere akute Infektionen gibt es in den Samtgemeinden Bodenwerder-Polle (4), Eschershausen-Stadtoldendorf (8), Bevern (1), Boffzen (1) und dem Flecken Delligsen (2). Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Infektionen im Kreis Holzminden beträgt 1.621. 1.497 gelten als genesen, zwölf mehr als am Vortag. 63 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)