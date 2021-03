Keine Notbremse in Höxter – Kreis will Modellregion werden

Kreis Höxter. Wenn am Montag, 29. März, in Nordrhein-Westfalen die Notbremse gezogen wird, will der Kreis Höxter nicht dabei sein. Wegen des Inzidenz-Wertes über 100 muss das Land die Notbremse ziehen und Geschäfte wieder schließen. Der Kreis Höxter will dabei nicht mitmachen. Seit vielen Tagen liegt der Inzidenzwert dort unter 50 und ist der niedrigste im ganzen Bundesland. Aktuell liegt er bei 47,7. Höxters Landrat Michael Stickeln hat jetzt den Antrag gestellt, dass Höxter eine Corona-Ausnahme bekommt und Modellregion wird. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unter anderem auch darauf verständigt, dass es Modellregionen geben kann, wo die Inzidenz niedrig ist und weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Landrat Stickeln hat beim Heimatministerium des Landes NRW den entsprechenden Antrag auf eine Sonderregelung gestellt. Würde dem stattgegeben werden, könnten die Geschäfte offen bleiben. (fhm)

