Keine Party für die Sollingspatzen … aber eine Überraschungstüte

Schorborn. Die Corona Pandemie trifft auch den Kinderchor Sollingspatzen sehr schwer. Die Chorkinder dürfen wegen der Hygieneauflagen nicht zusammen singen, spielen und auch nicht feiern. Doch das Betreuungsteam lässt sich immer wieder neue Überraschungen einfallen. Zum Nikolaustag hatten die Teammitglieder an alle Chorkinder wunderschöne Keksdosen mit selbstgebackenen Weihnachtskeksen verteilt. Da in diesem Jahr auch keine Karnevalsparty stattfinden darf, haben die Chorleiterin Lea Warnecke und die Betreuerinnen Franziska Müller, Doris Müller, Petra Helmer und Mareike Helmer eine bunte Faschingstüte mit einer roten Nase, Luftballon und Süßigkeiten gefüllt und an die Chorkinder pünktlich zum Rosenmontag verteilt.

