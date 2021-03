Kindergarten Neue Straße Holzminden: Entengruppe in Quarantäne

Holzminden. Ein Kind aus der „Entengruppe“ des Kindergartens Neue Straße in Holzminden hat sich mit Corona infiziert. Das bestätigte am Freitag der Sprecher des Landkreises, Peter Drews, auf Nachfrage des TAH. Die gesamte KiGa-Gruppe sei daraufhin natürlich sofort isoliert, sprich in Quarantäne geschickt worden. Ob und wieviele weitere Kinder (oder Erzieher) ebenfalls infiziert sind, konnte er noch nicht sagen. Die Tatsache, dass vorerst „nur“ eine Gruppe isoliert werden musste, zeuge für ihn aber davon, dass hier das Hygienekonzept offenbar gut funktioniert habe. (rei)