Klima schützen, Fahrrad fahren

Über 50 Teilnehmer machten bei der Fahrraddemonstration in Holzminden mit. Foto: fhm

Holzminden. Das Wetter war für eine solche Aktion am Sonnabend vor Pfingsten nicht sehr einladend. Mit dem geplanten Start der Fahrraddemo in Holzminden öffnete auch der Himmel die Schleusentore. Doch von dem dann doch nicht so kräftigen Regen, wie es zunächst vorhergesagt worden war, ließen sich die Vertreter aller Generationen nicht abhalten, mit Fahrrädern für den Klimaschutz zu demonstrieren. Begleitet von der Polizei kamen über 50 Holzmindener auf den Parkplatz Nordstraße, um ihren Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Demonstration wurde von der Polizei begleitet und verlief ohne Probleme. Die Demonstration auf Rädern führte durch die ganze Stadt und endete dann schließlich wieder auf dem Parkplatz Nordstraße. (fhm)

