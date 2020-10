Krankenhaus Holzminden beschließt Besuchsverbot

Holzminden. Trotz der sehr geringen Anzahl an bestätigten Covid-19 Fällen im Landkreis Holzminden hat der Krisenstab des Krankenhauses Holzminden am Donnerstag beschlossen, ab Montag, 2. November, ein generelles Besuchsverbot zu erlassen.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir insbesondere an das Wohl unserer Patientinnen und Patienten denken und sozialer Kontakt für den Genesungsprozess von nicht unerheblicher Bedeutung ist“, so Geschäftsführer Bernd Henkemeier.

Für einzelne Bereiche (Kreißsaal, Intensivstation und Palliativ-Patienten) gelten wie bisher Ausnahme- und Sonderregelungen, in Härtefällen werden Einzelfallentscheidungen getroffen.

Bernd Henkemeier bittet: „Bitte stimmen Sie sich hierzu im Vorfeld mit den einzelnen Bereichen ab. Wir möchten Sie um Ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen bitten, da unser vorderstes Ziel ist, Patienten und Mitarbeiter zu schützen“.

Über Art und Dauer der aktuellen Besuchsbeschränkungen kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Sofern Änderungen eintreten, wird das Krankenhaus diese situativ vornehmen und gesondert informieren.