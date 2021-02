Krankenhaus Holzminden hebt Besuchsverbot auf

Holzminden. Die Corona-Pandemie stellt auch das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden weiterhin vor große Herausforderungen. Regelmäßig tagt dort der Krisenstab. Und aus dieser Runde kommen jetzt gute Nachrichten:Das Anfang November verhängte generelle Besuchsverbot wird aufgehoben. Ab Mittwoch, 17. Februar, ist wieder ein eingeschränktes Besuchsrecht möglich. Selbstverständlich sind die vom Krankenhaus aufgestellten Besuchs- und Hygieneregeln strikt zu beachten.

Besucher müssen folgendes beachten: Während des Besuchs im Krankenhaus und auch auf dem Krankenhausgelände muss ein Mund-Nasen-Schutz (medizinisch) oder eine FFP-2-Maske getragen werden. Die Hände müssen bei Ein- und Austritt des Krankenhauses sowie vor und nach Betreten des Patientenzimmers desinfiziert werden. Das, so das Krankenhaus, ist zwingend erforderlich. Beachtet werden muss auch Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Pro Patienten ist ein fest definierter Besuchskontakt in der Zeit von 12 bis 16 Uhr für eine Stunde möglich. Letzter Einlass ist 15 Uhr.

Wie in der Vergangenheit auch, müssen Besucher ihre Kontaktdaten in einem Erhebungsbogen hinterlassen. Dieser Bogen wird eigenständig, bestenfalls im Vorfeld ausgefüllt und am Krankenhauseingang, gemeinsam mit dem Personalausweis vorgelegt. Den Erhebungsbogen kann man bereits vor dem Besuch von der Krankenhaus-Homepage herunterladen und ausfüllen. Im Anschluss erhalten die Besucher einen Besucherausweis, den die Mitarbeitenden der Eingangskontrolle ausstellen. Das Namensschild „Besucher“ ist bei jedem Besuch sichtbar zu tragen und bei Verlassen des Krankenhauses abzugeben.

Die Mitarbeitenden der Eingangskontrolle überprüfen bei jedem Besuch, ob der Patient, dem der Besuch gilt, noch stationär liegt. Die Kontaktdaten sind erforderlich, um bei einer möglichen Covid-Infektion Daten an das Gesundheitsamt weiterleiten zu können. Diese Regelung ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben. Wer das verweigert, darf das Krankenhaus nicht betreten. Die Daten werden vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Alle Besucher haben ein negatives Covid-19 Abstrich-Ergebnis vorzulegen. Dieses hat 72 Stunden Gültigkeit.

Ausnahmeregelungen gibt es für die Sterbebegleitung durch Angehörige und die Seelsorger. Diese wird in Rücksprache mit der Bereichsleitung unter Beachtung der Hygienemaßnahmen (medizinischer MNS, Handschuhe, Schutzkittel) und Vorlage eines negativen Covid-19-Abstrich-Befundes ermöglicht. Eine Begleitung auf der Covid-19- Station ist nur nach Rücksprache mit dem Ärztlichen Direktor oder der Pflegedirektorin möglich.

Für die Geburtsklinik gelten die oben aufgeführten Regeln. Zudem dürfen werdende Väter/Partner beziehungsweise eine andere Begleitperson zur Geburt mit in den Kreißsaal, sofern sie symptomlos sind, einen Mund-Nasen-Schutz (medizinisch) tragen und einen negativen Covid-Test vorlegen. Sollte kein negativer Covid-Test vorgelegt werden können, wird der Angehörige im Kreißsaal getestet. Eine Begleitung in den OP im Rahmen eines Kaiserschnitts ist nicht möglich. Nach der Geburt hat sich der Besucher an die oben aufgeführten Regeln zu halten.

Die neuen Regeln werden fortlaufend an das Infektionsgeschehen angepasst. Das Krankenhaus dazu: „Wir möchten Sie um Ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen bitten, da unser vorderstes Ziel ist, Patienten und Mitarbeiter zu schützen“.