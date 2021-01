Kranzniederlegung am Holocaust-Gedenktag

Höxter. Mit einer Gedenkfeier im kleinen Rahmen beteiligten sich die Stadt Höxter und die Jacob-Pins-Gesellschaft am internationalen Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust. Am 27. Januar 1945 war das Konzentrationslager Ausschwitz-Birkenau befreit worden. Seit vielen Jahren erinnern auch die Stadt Höxter und die Jacob Pins Gesellschaft in Kooperation mit der Volkshochschule jeweils am 27. Januar an die Schrecken des Holocausts und an die Opfer des Nationalsozialismus. „Gewöhnlich findet diese Veranstaltung mit Schülern und vielen Interessierten im Pins-Forum statt“, so der Vorsitzende der Jacob-Pins Gesellschaft Fritz Ostkämper. Die Corona-Pandemie ließ eine Gedenkveranstaltung dieser Größenordnung in diesem Jahr jedoch leider nicht zu.

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.01.2021.