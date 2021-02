Kreis Holzminden: Auch heute fährt kein Zug

Kreis Holzminden. Witterungsbedingt fahren weiterhin keine Züge. Am Mittwoch hatte die Nordwestbahn noch die Hoffnung gehabt, dass ab Donnerstagmittag der Zugverkehr auf der Linie Paderborn-Kreiensen wieder aufgenommen werden kann. Am Donnerstag heißt es auf der Homepage: „Der Betrieb ist voraussichtlich bis Betriebsschluss am 11. Februar 2021 eingestellt. Die Strecke der RB 84 ist noch nicht befahrbar“. Die DB Netz habe aber mitgeteilt, dass es am Donnerstag eine Erkundungsfahrt geben soll. Ein Busnotverkehr, auch das teilt die Nordwestbahn auf der Homepage mit, könne leider nicht eingerichtet werden. (bs)