Kreis Holzminden: Ab sofort Maskenpflicht im Unterricht

Wie in den Berufsbildenden Schulen in Holzminden gilt jetzt an allen Schulen im Kreis Holzminden die Pflicht, den Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht zu tragen.

Kreis Holzminden. Im Landkreis Holzminden wurde am Donnerstag der erste Inzidenz-Schwellenwert (von 35) überschritten. Damit besteht automatisch und ab sofort die Pflicht für die Schülerinnen und Schüler, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Einer besonderen Verordnung auf Landkreisebene bedarf es dazu nicht mehr“, so Landkreis-Pressesprecher Peter Drews auf Nachfrage des TAH. Der Inzidenzwert ist am Donnerstag im Landkreis Holzminden auf 39 gestiegen. 14 Tage lang, so sieht es die entsprechende Landesverordnung vor, gilt jetzt für alle Schüler ab der Klasse 5 durchgehend Maskenpflicht in der Schule. Ausgenommen davon sind die Grundschüler. (bs)