Kreis Holzminden: Ab Sonntag gilt wieder die Testpflicht im Einzelhandel

Kreis Holzminden. Die „neue“ Freiheit hat nicht lange Bestand gehabt. Weil die Inzidenz seit drei Tagen wieder über 50 liegt, hat der Landkreis Holzminden per Allgemeinverfügung die Erleichterungen zurücknehmen müssen. Damit sind, so der Landkreis in der Verordnung, „die Schutzmaßnahmen der Niedersächsischen Corona-Verordnung für eine 50 überschreitende Sieben-Tage-Inzidenz anzuwenden“. Besonders betroffen ist der Einzelhandel. Erst am 25. Mai hatte der Landkreis per Verfügung die Testpflicht für viele Einzelhandelsgeschäfte streichen können, weil die Inzidenz auf 25 gefallen war. Aber bereits am Tag der Veröffentlichung stiegen die Zahlen wieder. Bereits am späten Donnerstagnachmittag hatte der Landkreis reagiert, und angekündigt, dass die Schulen ab Montag nicht in den Normalbetrieb wechseln sondern weiter im Szenario B laufen, also im Wechselunterricht. Jetzt setzt er mit einer weiteren Verordnung die vom Land angeordneten Schutzmaßnahmen für den Fall steigender Corona-Zahlen um. Und das mit Wirkung ab Sonntag. Jetzt muss wieder im Einzelhandel getestet werden. Ausgenommen sind weiterhin die in der Verordnung genannten Geschäfte (darunter Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche unter 200 Quadratmetern) und Firmen der Grundversorgung (Supermärkte, Getränkehandel, Reformhäuser, Banken etc). (bs)